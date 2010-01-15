У Російській громаді Керчі новий лідер
11:12, 15 січня 2010Крым
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Міністра транспорту вигнали
Головою Керченської міської організації Російської громади Криму призначено Марину СОРОКИНУ замість звільненого з цієї посади Миколи ЧЕРЕВКОВА, повідомила прес-служба громади.
"На засіданні президії Думи громади прийнято рішення про звільнення ЧЕРЕВКОВА від обов`язків голови керченської міської організації за дії, направлені на розкол Російської громади Криму", - йдеться в прес-релізі.
Президія доручила новому лідерові в найкоротші терміни відновити роботу керченської організації.
Микола ЧЕРЕВКОВ - міністр промислової політики, транспорту, зв`язку і паливно-енергетичного комплексу автономії.
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