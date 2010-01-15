Сорос прогнозує другу хвилю кризи

Відомий фінансист Джордж Сорос застерігає від зайвого оптимізму і вважає, що світ чекає друга хвиля кризи - можливо, вже цього року, пише газета "Дело"

"Ми пережили найважчу з часів Другої світової війни фінансову кризу. Його можна порівняти тільки з кризою на ринку нерухомості в Японії (1991 рік) і Великою депресією у 1930-х роках, проте нинішня криза була іншою і за масштабом", - вважає Сорос.

"Сучасні проблеми куди масштабніші, ніж за часів Великої депресії. У 1929 році сукупний об`єм виданих кредитів в США складав 160% від ВВП, до 1932 року ця цифра збільшилася до 250%, - пише Джордж Сорос. - В 2008 році ми увійшли до кризи, вже знаходячись на рівні 365%, і це без урахування деривативів, яких в 1930-х роках просто не було".

На жаль, за словами фінансиста, процес відновлення цілком може видихнутися і навіть змінитися другим економічним спадом. Проте він висловив сумніви, коли чекати чергової хвилі кризи - в 2010-му чи 2011 року.

Нагадаємо, в жовтні 2008-го професор економіки Нью-Йоркського університету Нуріель Рубіні заявляв, що, не зважаючи на те, що світова економіка досягла дна кризи, відновлення в розвинених країнах може бути млявим, крім того, росте ризик другої хвилі рецесії.

На думку світового рейтингового агентства Fitch, небезпека нового глобального краху виходить з Китаю. В той же час, видання The Financial Times вважає, що нова хвиля фінансових проблем в Європі може початися з країн Балтії, які переживають сильну економічну кризу з часів падіння СРСР, і саме з них може початися.