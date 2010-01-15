Тігіпко пропонує підключати великий капітал до розробки шельфу
Коментар на заяву Юлії Тимошенко
Кандидат на пост президента України Сергій ТІГІПКО пропонує до розробки родовищ на морському шельфі підключати великий капітал, повідомила його прес-служба.
«Опанувати технології розвідки та видобутку вуглеводнів на великих глибинах неможливо за кілька років. Зростання видобутку власних нафти і газу неможливе без застосування механізму угод про розподіл продукції», - сказав ТІГІПКО, коментуючи заяву прем`єр-міністра, кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО про те, що вона за п`ять років забезпечить освоєння шельфу Чорного моря.
«У всьому світі не так багато компаній, які зуміли опанувати і ефективно застосовувати технології видобутку нафти і газу на шельфі. Технологічна прірва між найбільшими нафтовими компаніями і «Нафтогазом України» величезна. Наївно думати, що її можна подолати за п`ять років», - переконаний ТІГІПКО.
Він вважає, що «Нафтогаз» сьогодні не має ні технологій, ні фінансових ресурсів для повноцінного освоєння шельфу.
«У світі давно й успішно застосовуються угоди про розподіл продукції як ефективний інструмент кооперації великого приватного капіталу і держави в сегменті видобутку вуглеводнів. Україна цей механізм ігнорує, - зауважив політик. - Консервація родовищ, розробка яких знизила б залежність від імпортних енергоносіїв, - це не заслуга уряду, а докір йому. З великим капіталом не треба боротися, як це робить Юлія ТИМОШЕНКО, його потрібно вміло використовувати на благо держави».