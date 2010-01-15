У Криму молитимуться за здачу сесію
Оголошення в храмах і гуртожитках
Міжвузівський молебень для студентів, які складають іспити під час зимової сесії, пройде 20 січня в кафедральному Свято-Петропавловському соборі Сімферополя, повідомила прес-служба Сімферопольської і Кримської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.
Інформація про майбутню подію розміщена в соціальній мережі "ВКонтакте", яка популярна у студентів, і на форумі студентського сайту одного з найбільших вузів Криму - Таврійського національного університету імені Вернадського.
Оголошення також будуть у всіх міських храмах, багатьох вузах і студентських гуртожитках.
Молебень, який проводиться з благословіння Митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря, розпочнеться о 18.00, "щоб якомога більше молоді змогла взяти в ньому участь".