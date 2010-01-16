“День тиші” настав в Україні перед призначеними на 17 січня виборами президента.

Політична агітація заборонена, щоб у громадян був час обдумати свій вибір і ухвалити остаточне рішення.

У ніч перед "днем тиші" з вулиць і майданів має бути прибрана вся наочна агітація.

На президентський пост претендують 18 кандидатів - Віктор ЮЩЕНКО, Юлія ТИМОШЕНКО, Віктор ЯНУКОВИЧ, Арсеній ЯЦЕНЮК, Сергій ТІГІПКО, Володимир ЛИТВИН, Олександр МОРОЗ, Петро СИМОНЕНКО, Анатолій ГРИЦЕНКО, Юрій КОСТЕНКО, Інна БОГОСЛОВСЬКА, Олег ТЯГНИБОК, Людмила СУПРУН, Сергій РАТУШНЯК, Олег РЯБОКОНЬ, Олександр ПАБАТ, Михайло БРОДСЬКИЙ та Василь ПРОТИВСІХ.