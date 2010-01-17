У Криму членам виборчкомів рекомендували працювати у масках

Членам виборчих комісій, які постійно знаходяться на території дільниць у Криму в день голосування на виборах Президента України, рекомендується носити медичні захисні маски, повідомила прес-служба Ради міністрів автономії.

«Ризик масового розповсюдження грипу та ГРВІ під час роботи виборчих дільниць 17 січня і перебування на них значного числа виборців не є небезпечним. Водночас членам виборчих комісій, які постійно знаходяться на дільницях протягом доби, рекомендується носити маски, особливо у разі появи виборців з катаральними симптомами», - йдеться у прес-релізі.

Уряд Криму з посиланням на санітарну службу повідомляє, що в автономії відзначається зниження захворюваності на ГРВІ і грип.

«Рівень його (захворюваності) зараз перебуває нижче від епідпорогу. На півострові цілком можливе проведення масових заходів - у цирках, театрах, школах, дитячих дошкільних закладах, концертних залах», - йдеться у повідомленні.

У кримській автономії створено 1237 дільничних комісій, які входять до складу 10 виборчих округів.