У Криму членам виборчкомів рекомендували працювати у масках
Хоча ситуація нормальна
Членам виборчих комісій, які постійно знаходяться на території дільниць у Криму в день голосування на виборах Президента України, рекомендується носити медичні захисні маски, повідомила прес-служба Ради міністрів автономії.
«Ризик масового розповсюдження грипу та ГРВІ під час роботи виборчих дільниць 17 січня і перебування на них значного числа виборців не є небезпечним. Водночас членам виборчих комісій, які постійно знаходяться на дільницях протягом доби, рекомендується носити маски, особливо у разі появи виборців з катаральними симптомами», - йдеться у прес-релізі.
Уряд Криму з посиланням на санітарну службу повідомляє, що в автономії відзначається зниження захворюваності на ГРВІ і грип.
«Рівень його (захворюваності) зараз перебуває нижче від епідпорогу. На півострові цілком можливе проведення масових заходів - у цирках, театрах, школах, дитячих дошкільних закладах, концертних залах», - йдеться у повідомленні.
У кримській автономії створено 1237 дільничних комісій, які входять до складу 10 виборчих округів.