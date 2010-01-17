У Криму вибори проходять без ексцесів (інформація окружкомів)

Інформації про позаштатні ситуації в Криму на виборах Президента України не надходила, голосування проходить у нормальному режимі, про це кореспонденту УНІАН повідомили по телефону представники десяти окружних виборчих комісій, що працюють на території автономії.

«Дільниці відкрилися. Людей достатньо. Голосування проходить спокійно», - сказала член дев`ятого окружкому Галина ЖАРИКОВА. Округ включає міста Армянськ і Красноперекопськ, Роздольненський, Красноперекопський, Первомайський і Чорноморський райони.

«Всі дільниці відкрилися. Поки ексцесів не було», - сказала Валентина ЛИТВИНЕЦЬ, член окружної виборчої комісії восьмого округу (Білогірський, Нижньогірський і Радянський райони).

«Дільниці відкрилися. Все нормально», - запевнила Тетяна КУЧУК, член комісії сьомого округу, у віданні якого - Ялта, Алушта, Алупка.

«Всі дільниці відкрилися. Всі задоволені», - сказала член шостого окружкому Олена КАРАВАЄВА (округ включає Феодосію, Судак і Кіровський район).

Також відкрилися дільниці п`ятого округу - Керч і Ленінський район. За інформацією, що надходить, біля кількох з дільниць невідомі люди, які стверджують, що вони представляють кандидата в президенти Юлію ТИМОШЕНКО, роздають виборцям «якісь тексти» - нібито рішення одного з судів Києва про заборону голосувати вдома без меддовідки.

«Зв`язався з довіреними лицями ТИМОШЕНКО, вони говорять, що не мають до цього відношення. Якщо ситуація триватиме, ми звернемося в міліцію», - сказав голова окружної комісії п`ятого округу Володимир ПАРХОМЕНКО.

«Дільниці відкрилися, працюємо, як годинник», - повідомили в четвертому окружкомі, у віданні якого - голосування у Сакському районі, містах Євпаторія і Саки.

«Дільниці відкрилися вчасно. Ексцесів немає», - сказала секретар окружної комісії третього округу Ольга КОКОРІНА (за округом закріплено Джанкой, Джанкойський і Красногвардійський райони).

В окружних комісіях № 1 і 2, які відповідають за райони у Сімферополі, запевнили, що у них вибори проходять у нормальному режимі, всі дільниці відкрилися.

В окружкомі десятого округу, у віданні якого - Сімферопольський і Бахчисарайській райони, поки не мають у своєму розпорядженні повної інформації про ситуацію на дільницях. «Ще не всі дільниці Бахчисарайського району відзвітували. В інших все нормально», - сказав член комісії.

У кримській автономії створені 1237 дільничних комісій, які входять до складу десяти виборчих округів.

На президентський пост претендують 18 кандидатів - Віктор ЮЩЕНКО, Юлія ТИМОШЕНКО, Віктор ЯНУКОВИЧ, Арсеній ЯЦЕНЮК, Сергій ТІГІПКО, Володимир ЛИТВИН, Олександр МОРОЗ, Петро СИМОНЕНКО, Анатолій ГРИЦЕНКО, Юрій КОСТЕНКО, Інна БОГОСЛОВСЬКА, Олег ТЯГНИБОК, Людмила СУПРУН, Сергій РАТУШНЯК, Олег РЯБОКОНЬ, Олександр ПАБАТ, Михайло БРОДСЬКИЙ та Василь ПРОТИВСІХ.