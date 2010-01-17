За останні 10 років в Україні спостерігається найнижча явка

За останні 10 років на нинішніх виборах Президента України станом на 11.00 спостерігається найнижча явка виборців до дільниць - 15,1%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна УСЕНКО-ЧОРНА.

За її словами, у 1999 році станом на вказаний час участь у виборах Президента взяли 30% громадян від загальної кількості виборців, у 2004 році - 19,9%.