У Севастополі вибори проходять організовано

У Севастополі, за оцінкою керівництва міста, виборчих комісій, штабів кандидатів на пост Президента України, правоохоронних органів, вибори проходять організовано, за перші чотири години голосування порушень не зафіксовано.

Всі 187 дільничні комісії відкрилися о 8.00, голосування розпочалося без затримок.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації Володимир КАЗАРІН повідомив журналістів: «Згідно з тією доповіддю, яку ми вранці одержали в адміністрації, все стабільно, спокійно і відповідає всім технічним нормам».

«У нас був один інцидент, який не має відношення до виборів: на одній з дільниць уночі мисливці за металом зрізали близько 150 м телефонного кабелю. Але вже вранці «Укртелеком» поновив телефонний зв`язок для цієї виборчої дільниці, ну, а міліція, відповідно, шукає цих правопорушників, які спеціалізуються на продажу металу», - сказав він.

Як стверджує КАЗАРІН, «жодних інцидентів, які були б пов`язані з самим ходом виборчої кампанії, будь-яких провокацій проти будь-кого з кандидатів або проти самої процедури голосування у Севастополі не зареєстровано».

КАЗАРІН прогнозує високу явку виборців. «За тими телефонними доповідями, які ми одержуємо, я думаю, що сьогодні в Севастополі буде висока явка виборців, тому що севастопольці, як і всі громадяни України, розуміють високу ціну вибору, який вони зроблять сьогодні», - сказав він.

Він також відзначив, що вибори 2010 року відрізняються від виборів п`ятирічної давності насамперед «відсутністю особистісного запалу людей».

Як повідомили УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС України у Севастополі, 400 співробітників міліції задіяно у забезпеченні громадського порядку на виборах у місті. Крім того, охорону громадського порядку на виборчих дільницях забезпечують 57 представників різних громадських формувань міста. Крім цього, збільшено кількість патрульних нарядів, їх маршрути наближено до місць розташування виборчих комісій, передвиборних штабів, агітаційних пунктів.