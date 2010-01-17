Явка в Україні

Явка виборців за даними з усіх 225-ти територіальних виборчих округів на 15.00 становила 47,4%. Такі дані повідомляє Центральна виборча комісія.

Якщо порівнювати явку виборців на 15.00 у день голосування у 2004 р. та у 2010 р., то цього року вона нижча на 7% - на попередніх президентських виборах на 15.00 явка становила 54,24%. У той же час, 1999 році явка виборців на 15.00 становила 58,07%.

Явка по кримській автономії - 46,5%.