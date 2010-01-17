Крим обирає президента

Кабінки для голосування на території округу № 7 (Ялта і Алушта) не мають шторок на вході, повідомляє кримський штаб кандидата в Президенти України Юлії ТИМОШЕНКО.

«За усною рекомендацією окружної виборчої комісії кабінки для голосування залишилися відкритими, без шторки на вході. Тим самим ні про яке таємне голосування не може бути мови», - наголошується у повідомленні прес-служби штабу.

В окружній виборчій комісії № 7 кореспонденту УНІАН по телефону заявили, що комісія замовила кабінки без шторок на вході, щоб уникнути фальсифікацій і фотографування бюлетенів.

«Шторок на вході немає, шторки збоку є, таємниця голосування забезпечена, ніхто не бачить, окрім виборця, який стоїть спиною і заповнює свій бюлетень, де він робить позначку, зате всі спостерігачі, члени комісії чудово бачать, що він дістає з кишень і що він туди кладе», - заявила голова комісії сьомого округу Ольга ДЕМБОВСЬКА.

***

Близько 330 жителів селища Науковий у Бахчисарайському районі Криму не зможуть проголосувати на виборах Президента України через брак бюлетенів - це сталося через неточності у списках.

До уточненого списку, який надіслав орган ведення Державного реєстру виборців, було внесено 411 осіб, хоча у селищі числяться близько 750.

«На підставі цього списку нам видали 420 бюлетенів. Бюлетені закінчилися о 14.45. Люди приходять і приходять, давати їм більше чогось», - повідомив кореспондента УНІАН телефоном Сергій НАЗАРОВ, заступник голови виборчої комісії дільниці №101 (округ №10).

За його словами, зараз члени комісії складають «зразок скарги на реєстр і Центральну виборчу комісію».