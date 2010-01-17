44% виборців проголосували в Севастополі

У Севастополі станом на 15.30 проголосували 44% виборців, про це повідомили агентству УНІАН у тервиборчкомах 224-го і 225-го округів.

Голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН в інтерв`ю журналістам висловив сподівання, що в Севастополі явка виборців буде вищою за середньоукраїнську.

На питання про те, що у виборців і дільничних комісій є багато претензій до якості списків виборців, і що ряд жителів міста себе в них не знаходили, КУНІЦИН сказав: «Реєстру ж, як такого, раніше не було. Він, до речі, нам допоміг «почиститися», у нас були на 3 тисячі більше виборців, ніж зараз, це завдяки реєстру, тому що була проведена робота».

«Ми вже сьогодні зберемося з правоохоронними органами, у нас буде нарада, і ми, володіючи попередньою інформацією і по районах, і по лінії СБУ, міліції, прокуратури, ми вже зрозуміємо, де було допущено яких помилок, що можна буде виправити в другому турі», - сказав він.