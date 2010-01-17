У Севастополі дуже багато неточностей у списках

У Севастополі вибори проходять нормально, але є дуже багато неточностей у списках виборців, заявив адвокат Григорій ЯКУБОВ - спостерігач від Міжнародної громадської організації сприяння розвитку виборчих технологій «За справедливі вибори».

В групі спостерігачів у Севастополі адвокати з Ізраїля, Німеччини, Чехії, керівник - російський адвокат Сергій МЕРЗОЄВ.

«Загалом, вибори проходять нормально. Всі скаржаться на те, що реєстр недосконалий, і є дуже багато неточностей. Є дуже багато людей, яких вже немає в живих, але вони ще містяться в списках. Приходять люди, які хочуть проголосувати, їх, навпаки, - немає у списках», - сказав ЯКУБОВ, якому вдалося побувати на декількох дільницях в Севастополі і Балаклаві.

Він навів приклад: на дільниці №1, де 3 тисячі 37 виборців, 30 людей не змогли проголосувати через те, що їх не було у списку (70 осіб тут голосували вдома).

«Попри те, що деякі виборчі комісії, ще до виборів, у грудні, за власною ініціативою звіряли списки, відправляли їх до Києва для того, щоб зробити їх реорганізацію. Наприклад, голова дільничної комісії №64 розповів мені, що вони самі в ЖЕКу звірили всі списки, і знайшли 30 осіб, які на той момент вже померли. Направили списки до Києва, і вони назад повернулися в тому самому стані. Тобто, нічого з цими списками не було зроблено», - розповів ЯКУБОВ.

Але, за словами спостерігача, йому сподобалося на цій же дільниці, що є наданий окружкомом автомобіль, який спеціально возить до суду людей, яких не виявилося у списку. «У суді розбираються заяви, і вони мають змогу проголосувати. На деяких дільницях сама виборча комісія приймає рішення про те, чи голосувати виборцеві, прізвища якого не виявилося у списках. Вдома на цій дільниці голосував 31 громадянин», - сказав він.