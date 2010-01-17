Результати екзит-полу ICTV

Згідно з остаточними результатами екзит-полу, організованого телеканалом ICTV, на виборах Президента України кандидати на цю посаду мають такі результати: Віктор ЯНУКОВИЧ – 34,50%, Юлія ТИМОШЕНКО – 25,63%, Сергій ТІГІПКО – 13,79%.

За Арсенія ЯЦЕНЮКА голоси віддали 7,01% виборців, Віктора ЮЩЕНКА – 5,65%, Петра СИМОНЕНКА – 3,02%, не підтримали жодного кандидата – 2,97%, Володимира ЛИТВИНА – 2,29%, Олега ТЯГНИБОКА – 2,12%, Анатолія ГРИЦЕНКА – 1,31%, Інну БОГОСЛОВСЬКУ - 0,39%, Олександра МОРОЗА – 0,36%, Людмилу СУПРУН – 0,25%, Юрія КОСТЕНКА – 0,24%, Василя ПРОТИВСІХ – 0,16%, Олександра ПАБАТА – 0,15%, Сергія РАТУШНЯКА – 0,07%, Михайла БРОДСЬКОГО – 0,06%, Олега РЯБОКОНЯ – 0,03%.

У рамках екзит-полу опитано 25 тис. 105 виборців на 300 виборчих дільницях України, залучено 900 інтерв’юерів на місцях, і 40 – у кол-центрі. Опитування розпочалося відразу після відкриття виборчих дільниць о 08:00 і тривало до завершення голосування.

Екзит-пол (опитування на виході з виборчих дільниць) допомагала організувати провідна зарубіжна соціологічна компанія – «GFK NOP». Дослідження було проведене згідно з міжнародними стандартами, які використовують основні світові телекомпанії.