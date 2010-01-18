У Криму штормове попередження

Штормове попередження оголошено на найближчі дні в Криму через очікуване погіршення погодних умов, повідомила прес-служби кримського управління МНС.

У зв`язку з надходженням південного циклону 19-20 січня на півострові очікуються сильні опади - дощ з переходом у сніг, налипання мокрого снігу, сильна ожеледь. Вітер буде південно-східним, його швидкість становитиме 15-20 метрів на секунду, пориви до 30 м/с.

Проїзд кримськими дорогами забезпечено.