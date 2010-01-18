У Севастополі лідер комуністів – у трійці лідерів

Територіальна виборча комісія округу №224 у місті Севастополі підрахувала дані, що надійшли з усіх, крім однієї, дільниць. Загалом опрацьовано 89 тис. 521 бюлетень – 98%.

Лідирують Віктор ЯНУКОВИЧ (56,6%), Сергій ТІГІПКО (15,8%), Петро СИМОНЕНКО (9,95%) і Юлія ТИМОШЕНКО (6,45%).

Як повідомила УНІАН голова ТВК ТВО № 224 Ганна ІЗОТОВА, комісія ще кілька годин тому могла б завершити обробку даних, якби не дільниця №71, де відбувається перерахунок голосів.

За її інформацією, активність виборців на окрузі становила 66,89%.

Інна БОГОСЛОВСЬКА набрала в окрузі №224 2,36% голосів, Арсеній ЯЦЕНЮК – 1,92%, Володимир ЛИТВИН – 1,52%, Віктор ЮЩЕНКО – 0,74%, Олег ТЯГНИБОК – 0,48%.