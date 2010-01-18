Штаб задоволений результатами Януковича в Криму

Керівник кримського штабу кандидата в президенти Віктора ЯНУКОВИЧА Анатолій МОГИЛЬОВ оцінює результати виборів по автономії як добрі.

«Я вважаю, що досягнуті результати - цілком добрі. Я не можу сказати, що вони - відмінні. Вони нормальні, добрі. Я думаю, в другому турі вони покращаться», - сказав МОГИЛЬОВ.

За інформацією штабу, у «регіоналів» є дані за всіма дільничними комісіями Криму: явка по автономії становила 63,3%. За ЯНУКОВИЧА проголосували більше 61%, за Юлію ТИМОШЕНКО - трохи менше 12%, за Сергія ТІГІПКА - близько 11%.

За даними Центральної виборчої комісії, у першому турі виборів Президента України - 31 жовтня 2004 року - ЯНУКОВИЧ набрав в Криму 69,17% голосів.

Однією з причин зменшення кількості тих, хто проголосував за ЯНУКОВИЧА, у штабі називають антипропаганду опонентів - розповсюдження в Криму листівок і листів, спрямованих проти лідера Партії регіонів.

Виборчий процес в автономії в цілому пройшов нормально, вважають у кримському штабі ЯНУКОВИЧА. «Окремі ексцеси були. В Красноперекопську невідому речовину, очевидно, газ, було запущено в приміщення, де відбувався підрахунок голосів», - сказав МОГИЛЬОВ. Члени виборчкому відчули нездужання і звернулися за меддопомогою, але цей інцидент не вплинув на результати, оскільки комісія встигла обробити бюлетені.