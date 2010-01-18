У штабі Тимошенко заявляють, що в неї забрали 3%

Керівник центрального виборчого штабу кандидата у президенти України Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що результати голосування, оприлюднені Центральною виборчою комісією, є свідченням фальсифікацій з боку Партії регіонів.

«Ми лише констатуємо, що наші опоненти, представники Віктора Януковича, змогли зробити локальні фальсифікації на багатьох дільницях Східної України», - сказав ТУРЧИНОВ на брифінгу.

За його словами, зокрема, йдеться про Донецьку, Луганську, Харківську, Дніпропетровську області.

«На близько 3% зменшено результат Юлії ТИМОШЕНКО і близько на 3% збільшено результат Віктора ЯНУКОВИЧА», - вважає ТУРЧИНОВ.

Водночас, за його словами, результати паралельного підрахунку голосів, який проводили представники БЮТ, свідчать про те, що розрив між двома кандидатами - ЯНУКОВИЧЕМ і ТИМОШЕНКО - становить близько 4%.

Керівник штабу ТИМОШЕНКО також додав, що свідченням здійснення фальсифікацій є велика кількість протоколів, які не відповідають кількості голосів у кожного з кандидатів.