У Севастополі 1,5% виборців проголосували вдома - адміністрація

У Севастополі 1,5% виборців (4 тисячі 700 осіб) проголосували вдома, заявив заступник голови севастопольської міськдержадміністрації Дмитро БАЗІВ.

Причому, сказав він на брифінгу, якщо проаналізувати ці дані порівняно з іншими регіонами, то можна побачити, що у Севастополі відсоток голосуючих вдома «істотно нижче, ніж в середньому по Україні».

«В цілому по Україні близько 3% голосували вдома, у нас – близько 1,5% внесених у списки для голосування. І у нас, наскільки мені відомо, скарг, в усякому разі, до міської і районної держадміністрації не надходило», - сказав БАЗІВ.

Всього до списків для голосування у Севастополі було внесено 306 тис. 987 осіб.