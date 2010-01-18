«Регіональні» перемоги Януковича й Тимошенко

Кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ за результатами обробки 97,44% протоколів лідирує в 11 регіонах України, а Юлія ТИМОШЕНКО – у 16.

Зокрема, за ЯНУКОВИЧА проголосували 61,1% виборців у Криму, 41,64% - у Дніпропетровській області, 75,97% - у Донецькій, 29,65% - у Закарпатській, 50,83% - у Запорізькій, 71,11% - у Луганській, 51.26% - у Миколаївській, 51,24% - в Одеській, 50,24% - у Харківській, 40,37% - у Херсонській області, 56,09% - у Севастополі.

У свою чергу, ТИМОШЕНКО лідирує у Вінницькій області, де за неї віддали голоси 46,97% виборців, у Волинській – 53,8%, у Житомирській – 32,79%, Івано-Франківській – 38,98%, Київській – 42,29%, Кіровоградській – 34,58%, Львівській – 34,62%, Полтавській - 32,02%, Рівненській – 43,85%, Сумській – 36,07, Тернопільській – 35,67%, Хмельницькій – 40,06%, Черкаській – 41,09%, Чернівецькій – 32,17%, Чернігівській – 42,79% та у Києві – 35,76%.

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За останніми даними, які надходять до ЦВК, опрацьовано 98,35% протоколів дільничних виборчих комісій, за результатами яких Віктор ЯНУКОВИЧ отримав 35,33% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО – 25,02%.