Перед другим туром боротьба компроматів посилиться – експерт
Кілька цебрів бруду залишено
Перед другим туром виборів Президента України боротьба компроматів посилиться, вважає.директор політичних програм російської Ради із зовнішньої та оборонної політики Андрій ФЕДОРОВ.
«Під час цієї виборчої кампанії в Україні бруду вивалювали дуже багато, і думаю, кілька цебрів бруду залишено до 7 лютого», - сказав ФЕДОРОВ під час відеомосту «Київ-Москву».
На його думку, через це перед другим туром український виборець не зможе постежити за змістовною дискусією кандидатів.
«Піде гра на вибивання з використанням усіх методів. Тут дуже важливо, хто стане на бік ТИМОШЕНКО для того, щоб за допомогою найбрудніших технологій вибити Віктора ЯНУКОВИЧА», - сказав російський експерт.
Він упевнений, що «механічної» передачі голосів кандидатів, які не пройшли до другого туру, не буде.
На думку ФЕДОРОВА, у ЯНУКОВИЧА більше можливостей мобілізувати своїх виборців і підвищити явку на сході України.