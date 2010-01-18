Перед другим туром боротьба компроматів посилиться – експерт

Перед другим туром виборів Президента України боротьба компроматів посилиться, вважає.директор політичних програм російської Ради із зовнішньої та оборонної політики Андрій ФЕДОРОВ.

«Під час цієї виборчої кампанії в Україні бруду вивалювали дуже багато, і думаю, кілька цебрів бруду залишено до 7 лютого», - сказав ФЕДОРОВ під час відеомосту «Київ-Москву».

На його думку, через це перед другим туром український виборець не зможе постежити за змістовною дискусією кандидатів.

«Піде гра на вибивання з використанням усіх методів. Тут дуже важливо, хто стане на бік ТИМОШЕНКО для того, щоб за допомогою найбрудніших технологій вибити Віктора ЯНУКОВИЧА», - сказав російський експерт.

Він упевнений, що «механічної» передачі голосів кандидатів, які не пройшли до другого туру, не буде.

На думку ФЕДОРОВА, у ЯНУКОВИЧА більше можливостей мобілізувати своїх виборців і підвищити явку на сході України.