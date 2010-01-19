«Ледачі» шпаки заполонили Севастополь

У Севастополі спостерігається скупчення перелітних птахів, які мали летіти до Туреччини, але вирішили залишитися в Криму, повідомляє proUA.

За словами місцевих жителів, цілими хмарами птахи перелітають з місця на місце, загижуючи при цьому тротуари, лавки, автомашини. Севастопольцям теж дістається.

”Ледачі птахи не хочуть летіти далі, і поки не з`їдять усі плоди, які є на деревах, - софору, приміром, Севастополь не залишать”, - зазначив керівник Севастопольської міської організації Українського товариства охорони природи Валентин ШЕСТАК.

За словами фахівця, більшість птахів, які скупчилися в Севастополі, - шпаки, котрі зараз мають летіти за зимівлю в Туреччину. ”Навіщо їм туди летіти, якщо і в Криму тепло?”, - сказав ШЕСТАК.

За його словами, раніше шпаки під час міграції надовго в Севастополі не затримувалися, нинішня ситуація пояснюється потеплінням.