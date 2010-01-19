Росія відправляє посла в Україну

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив Михайлу ЗУРАБОВУ приступити до виконання обов`язків надзвичайного і повноважного посла РФ в Україні, повідомила прес-служба Кремля.

«Позавчора в Україні пройшли вибори - перший тур. Я сподіваюся, що в результаті остаточного підбиття підсумків в Україні виникне дієздатна ефективна влада, налаштована на розвиток конструктивних, дружніх і всебічних відносин з Російською Федерацією. Я вважаю, що вам слід приступити до виконання посади посла в Україні і прагнути зробити максимальний внесок для зміцнення дружнього характеру відносин між нашими країнами», - сказав МЕДВЕДЄВ під час робочої зустрічі з ЗУРАБОВИМ.

Указ про призначення ЗУРАБОВА послом РФ в Україні МЕДВЕДЄВ підписав 5 серпня 2009 року. Разом з тим 11 серпня МЕДВЕДЕВ надіслав відкрите послання Віктору ЮЩЕНКУ, в якому назвав політику України в роки його президентства відходом від принципів дружби і партнерства з Росією і повідомив про рішення поки що не направляти нового російського посла.

Прес-служба Кремля у вівторок також повідомила, що МЕДВЕДЄВ підписав указ про призначення ЗУРАБОВА спеціальним представником Президента РФ з розвитку торговельно-економічних зв`язків з Україною. «Цей документ набуває чинності з моменту підписання, отож у вас тепер два статуси - посольський і спецпредставницький. З цими двома статусами, я сподіваюся, ви зможете налагодити всебічні зв`язки і з новим керівництвом України, і з політичними елітами, і з представниками громадськості», - сказав президент Росії ЗУРАБОВУ.