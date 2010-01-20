Якби другий тур відбувся сьогодні (екзит-пол)

Багато виборців, які у першому турі президентських вибрів в Україні голосували проти двох кандидатів, що потрапили до другого туру, схильні 7 лютого віддати свої голоси за Юлію ТИМОШЕНКО, але щоб подолати 10-відсотковий розрив їх замало.

Такі дані, отримані під час екзит-полу 17 січня, який було проведено Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка, у середу на прес-конференції в Києві оприлюднила голова його правління Ольга БАЛАКІРЄВА, передає УНІАН.

"Опитування на виході з дільниць засвідчило значне збільшення частки тих, хто готовий голосувати у другому турі за ТИМОШЕНКО. Більша частина тих, хто не підтримував ні її, ні Віктора ЯНУКОВИЧА, а підтримував інших, схильні підтримати ТИМОШЕНКО", - сказала вона.

Так, за результатами опитування, 29% тих виборців, які підтримували в першому турі Сергія ТІГІПКА, готові проголосувати за Ю.ТИМОШЕНКА, 37% - за Віктора ЯНУКОВИЧА. За цих двох кандидатів проголосують, відповідно, 45% і 18% виборців Арсенія ЯЦЕНЮКА; 52% і 8% виборців Віктора ЮЩЕНКА; 16% і 49% - Петра СИМОНЕНКА; 39% і 26% - Володимира ЛИТВИНА; 54% і 12% - Олега ТЯГНИБОКА; 45% і 14% - Анатолія ГРИЦЕНКА.

За словами БАЛАКІРЄВОЇ, зважаючи на підтримку тих, хто вже визначився та планує брати участь у голосуванні в 2-му турі, можна передбачити, що якби голосування проходило вже сьогодні, то за ЯНУКОВИЧА проголосували б 50-51%, а за ТИМОШЕНКО - 45-46%. У той же час політолог зазначила, що спрогнозувати результати голосування важко, оскільки все залежатиме від явки виборців, кількості тих, хто ще не визначився, але за три тижні зробить це, кількості людей, які мають намір проголосувати проти обох кандидатів на пост глави держави тощо.

Опитування проводилося на 402 виборчих дільницях у великих та малих містах, селищах і селах на виході за методикою "віч-на-віч". Було опитано 17 тис. 512 виборців. Рівень відмов складає 24%. Припустима похибка - 2,2%.