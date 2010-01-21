Кримчанина затримали з 10 кг зілля

Жителя Криму, який зберігав у себе вдома десять кілограмів марихуани, затримали правоохоронці, повідомляє прес-служба українського міністерства внутрішніх справ.

"У Білогірську працівники міліції затримали 32-річного місцевого мешканця, вдома в якого вилучили 10 кілограмів марихуани", - йдеться у прес-релізі.

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