Рада заборонила курити у під`їздах і пити пиво у тролейбусах

Верховна Рада України внесла зміни до закону щодо обмеження споживання і продажу пива, слабоалкогольних напоїв, а також тютюну.

За ухвалення в цілому змін до закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" проголосували 359 депутатів з 437 зареєстрованих в сесійній залі.

Передбачено, що слабоалкогольні напої - це алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 1,2 до 8,5 відсотка об’ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14,0 г на 100 сантиметрів кубічних, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецю.

Законом забороняється споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв у закладах охорони здоров`я; у навчальних та освітньо-виховних закладах; у громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного сполучення), на зупинках транспорту, у підземних переходах; у закладах культури; у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі); у ліфтах і таксофонах; на дитячих майданчиках; на спортивних майданчиках; у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установах.

Забороняється куріння тютюнових виробів у ліфтах і таксофонах; у закладах охорони здоров`я; у навчальних закладах; на дитячих майданчиках; на спортивних майданчиках; у під’їздах житлових будинків; у підземних переходах; у громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного сполучення).

Згідно з законом, забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів особами, які не досягли 18 років.

На час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради можуть заборонити або обмежити продаж пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та куріння тютюнових виробів.