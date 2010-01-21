Вибух міні-котельної у Севастополі: загинула жінка
17:22, 21 січня 2010Крым
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Силовики з`ясовують причини трагедії
53-річна оператор загинула в четвер внаслідок вибуху в міні-котельній з виробництва пару для технологічних потреб рибоконсервного заводу в Севастополі, повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій севастопольської адміністрації.
Працівники МНС, прокуратури та міліції з`ясовують причини вибуху.
Рибзавод розміщується на території держпідприємства «Севастопольський морський рибний порт».
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