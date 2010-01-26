Саратов: підтримка Куніциним Януковича може знизити рейтинг ПР

Рішення Блоку Куніцина щодо підтримки у другому турі виборів кандидата у президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА може значно знизити рейтинг Партії регіонів і міськради у Севастополі, заявив голова міської ради, регіонал Валерій САРАТОВ

«Для нас, для Партії регіонів у Севастополі, підтримка ЯНУКОВИЧА КУНІЦИНИМ - сумна підтримка, оскільки рейтинг у Партії регіонів і у ради значно вищий за рейтинг адміністрації, а у сумі він може вийти досить-таки низьким, тому ми не радіємо», - сказав САРАТОВ, якого цитує прес-служба міськради.

Водночас, за його словами, «враховуючи те, що за даної ситуації Віктор ЯНУКОВИЧ не має можливості розбиратися в якихось ситуаціях у конкретних регіонах, ми підтримуємо лінію майбутнього Президента України на те, щоб тимчасово відкласти з`ясування всіх обставин у регіонах і повернутися до них після виборів».

САРАТОВ заявив, що лідер ПР «веде переговори практично з усіма представниками влади, керівниками адміністрацій у регіонах для того, щоб із самого початку порушити питання про об`єднання України для розв’язання завдань, які вирішуватиме Президент України, у даному випадку Президент Віктор ЯНУКОВИЧ».

Третій загальнокримський форум прихильників Блоку Куніцина, що відбувся 23 січня у Севастополі, вирішив підтримати у другому турі президентських виборів кандидатуру ЯНУКОВИЧА.

Форум закликав прихильників КУНІЦИНА 7 лютого прийти на виборчі дільниці і віддати свої голоси на підтримку ЯНУКОВИЧА.