Виділення землі в «колисці авіації» у Криму незаконно
Два протести на розпорядження влади
Прокуратура опротестувала рішення Кіровської райдержадміністрації Криму про виділення в районі гори Клементьєва, яка вважається «колискою радянської авіації» й користується популярністю у планеристів, земельних ділянок площею від 0,12 до 2 гектарів для ведення особистого селянського господарства й садівництва, повідомила прес-служба відомства.
Прийняті в 2009 році розпорядження райдержадміністрації суперечать нормам Земельного й Повітряного кодексів України, заявили в прокуратурі.
«Передбачені для надання земельні ділянки знаходяться в охоронній зоні аеродрому й радіотехнічних засобів центру планерного спорту «Коктебель». Використання земель має бути узгоджене з Державіаадміністрацією й має обмеження щодо розташування об`єктів, що впливатимуть на безпеку польотів», - йдеться у повідомленні.
Прокурор Кіровського району автономії вніс два протести на розпорядження голови райдержадміністрації, які припиняють дію «незаконних актів».
Перевірка триває, додали в прес-службі.
На горі Клементьєва (Узун-Сірт) починали свій шлях майбутні конструктори Олег Антонов, Олександр Яковлєв, Сергій Ілюшин, творець космічних кораблів академік Сергій Корольов.
В наші дні на горі продовжують проходити навчально-тренувальні збори, змагання й просто польоти на безмоторних літальних апаратах.
У Кіровській райдержадміністрації раніше заявляли, що виділення землі проводиться законно.