Виділення землі в «колисці авіації» у Криму незаконно

Прокуратура опротестувала рішення Кіровської райдержадміністрації Криму про виділення в районі гори Клементьєва, яка вважається «колискою радянської авіації» й користується популярністю у планеристів, земельних ділянок площею від 0,12 до 2 гектарів для ведення особистого селянського господарства й садівництва, повідомила прес-служба відомства.

Прийняті в 2009 році розпорядження райдержадміністрації суперечать нормам Земельного й Повітряного кодексів України, заявили в прокуратурі.

«Передбачені для надання земельні ділянки знаходяться в охоронній зоні аеродрому й радіотехнічних засобів центру планерного спорту «Коктебель». Використання земель має бути узгоджене з Державіаадміністрацією й має обмеження щодо розташування об`єктів, що впливатимуть на безпеку польотів», - йдеться у повідомленні.

Прокурор Кіровського району автономії вніс два протести на розпорядження голови райдержадміністрації, які припиняють дію «незаконних актів».

Перевірка триває, додали в прес-службі.

На горі Клементьєва (Узун-Сірт) починали свій шлях майбутні конструктори Олег Антонов, Олександр Яковлєв, Сергій Ілюшин, творець космічних кораблів академік Сергій Корольов.

В наші дні на горі продовжують проходити навчально-тренувальні збори, змагання й просто польоти на безмоторних літальних апаратах.

У Кіровській райдержадміністрації раніше заявляли, що виділення землі проводиться законно.