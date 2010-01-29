Севастополь відзначає 150-річчя від дня народження Чехова

Заходи, присвячені 150-річчю від дня народження російського письменника Антона Чехова, відбуваються в Севастополі.

Увечері в театрі імені Луначарського пройде урочистий вечір, присвячений цій ювілейній даті. Буде показано виставу «Іванов».

У Центральній міській бібліотеці імені Толстого (спільно з будинком-музеєм Чехова в Ялті) організована виставка, присвячена 150-річчю від дня народження письменника. У четвер ввечері тут відбувся літературно-музичний вечір «Від білої дачі до будинку з мезоніном».

«Підготовлена велика програма заходів, які відбуватимуться в бібліотеках, школах, музеях, у різних культурних об`єднаннях, клубах», - раніше повідомив журналістам перший заступник голови Севастопольської адміністрації Володимир КАЗАРІН.

За його словами, «Севастополь є єдиним регіоном півдня, а можливо і всієї України, де відбудуться урочисті збори інтелігенції міста, присвячені ювілею Чехова».

На думку КАЗАРІНА, севастопольці з особливим відчуттям причетності відзначатимуть ювілей Чехова, тому що: «Першим чеховськім містом у Криму був Севастополь. Саме звідси, з Севастополя, почнеться його знайомство зі всім Кримом».