П`яний українець вижив після падіння з даху п`ятиповерхівки в Криму
10:10, 29 січня 2010Крым
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З переломом у лікарні
Житель Херсонської області, який знаходився в стані алкогольного сп`яніння, залишився живий, впавши з даху п`ятиповерхового будинку в Керчі в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інцидент стався ввечері в четвер.
28-річного чоловіка доставлено до лікарні з «компресійним переломом поперекового відділу хребта».
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