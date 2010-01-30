Дипломати готові допомагати засудженому в Гонконзі капітанові

Українські дипломати готові надати правову допомогу засудженому у Гонконзі капітанові судна «Нафтогаз-67» Юрію КУЛЕМЕСІНУ, заявив міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО.

«Нашому капітанові вже була надана і правова, і дипломатична допомога. І якщо родина та сам капітан вирішать подавати апеляцію, то наші дипломатичні представництва одержали абсолютно чіткі інструкції із продовження надання всього спектру дипломатичного та правового захисту, який ми можемо надати», - сказав міністр під час брифінгу на Вінниччині, передає УНІАН.

У січні 2010 року гонконгський суд засудив до тюремного ув’язнення капітанів українського «Нафтогазу-67» і китайського «Яохая», а також двох китайських лоцманів, визнаних винними в загибелі 18 моряків у результаті зіткнення двох суден у Південно-Китайському морі в березні 2008-го.

«Нафтогаз-67» затонув за лічені хвилини. На його борту було 25 чоловік, серед них - мешканці Криму. Вдалося врятуватися лише шести українцям і громадянину Китаю.

Капітана «Нафтогазу-67» засуджено до трьох років і двох місяців, капітана «Яохая» - до двох років чотирьох місяців, три роки одержав один лоцман, 2,4 роки - другий, повідомив керівник прес-служби Міністерства транспорту і зв`язку України.

Суд вирішив, що у буксира і суховантажу було достатньо часу, щоб уникнути зіткнення, але вони почали щось робити лише за хвилину до цього.

ПОРОШЕНКО зазначив, що «на сьогоднішній день захист правових та законних інтересів українських громадян перебуває в числі перших пріоритетів діяльності МЗС». «І це стосується не тільки ситуації в Гонконгу», - наголосив він.