У Януковича заявляють про напад на агітатора в кримському місті Саки

Жінка вдарила каменем в обличчя прихильницю кандидата на пост Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, яка роздавала газети кримських регіоналів в агітаційному наметі в кримському місті Саки, заявляє Партія регіонів.

«29 січня до намету підійшла жінка років 35-40 і запитала, де розташований штаб партії, але тут же, навіть не давши можливості відповісти, стала викрикувати образи на адресу агітаторів і ЯНУКОВИЧА. Агресивно налаштовану громадянку попросили відійти від намету і перестати лаятись», - говориться в повідомленні прес-служби кримської організації партії.

У відповідь, заявляють регіонали, жінка вдарила агітатора Марію АФОНІНУ «в обличчя каменем, який був загорнутий у пакет». «Напарник (АФОНІНОЇ) схопив нападницю і тримав доти, доки не приїхала міліція», - говориться в повідомленні.

Прихильниця ЯНУКОВИЧА написала заяву в міліцію.

У агітатора «опухнула щелепа», другий день вона не може «нормально їсти», стверджують регіонали.

Заяву в міліцію направив також начальник сакського штабу Партії регіонів. Він попросив повідомити про заходи, вжиті стосовно нападниці.

Жінка, яка вдарила агітатора, знову приходила до намету регіоналів, «лаялася і погрожувала», йдеться в повідомленні.