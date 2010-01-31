Україну ніхто не примушує вступати в НАТО - держсекретар США

Ніхто не примушує Україну вступати в НАТО, заявила держсекретар США Гіларі КЛІНТОН.

В інтерв`ю радіостанції “Голос Америки” відповідаючи на питання, чи буде кроком назад у процесі зближення України з Європою перемога на президентських виборах кандидата, який виступає проти вступу держави в НАТО, КЛІНТОН зазначила: "Ні, тому що це рішення, яке приймає український народ".

"Ніхто нікого в НАТО вступати не примушує. Кожна країна за власним бажанням подає заявку на членство в НАТО. Якщо в Україні змінюється керівництво і український народ на даному етапі не бажає вступати до НАТО - це їх вибір", - підкреслила КЛІНТОН, слова якої цитує “Українська правда”.