Люди Тимошенко відмовились брати участь у засіданні окружкому в Криму

7 членів окружної виборчої комісії №3 у Криму, які були призначені за квотою кандидата на пост президента України Юлії ТИМОШЕНКО, відмовились брати участь у засіданні комісії 30 січня, повідомлялось на засіданні Центральної виборчої комісії у понеділок.

Члени окружкомів призначаються порівну - по 7 осіб - від двох кандидатів у президенти, які вийшли у другий тур виборів. У кримській автономії - 10 окружних комісій. Комісія №3 відповідає за вибори у місті Джанкой, Джанкойському і Красногвардійському районах.

Вранці у понеділок надійшло звернення від ТИМОШЕНКО щодо заміни 7 членів комісії округу №3, однак ЦВК замінила лише двох.

При цьому Центрвиборчком прийняв постанову, якою засвідчив грубі порушення законодавства про вибори членами комісії, які відмовились брати участь у засіданні, а також припинив повноваження цих осіб як членів ОВК.

За постанову проголосували 9, проти – 4, утримались – 3 членів ЦВК.