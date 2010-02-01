Заборгованість із зарплати в Севастополі зменшилася на 9,3%

У Севастополі з початку року заборгованість із зарплати зменшилася на 9,3% (на 743,7 тис. грн.) до 7 млн. 275,7 тис. грн.

За оперативною інформацією управління праці і соціального захисту населення міської адміністрації, заборгованість знижується на підприємствах усіх чотирьох районів Севастополя.

Крім того, не поповнюється список підприємств-боржників.