Заборгованість із зарплати в Севастополі зменшилася на 9,3%
18:47, 01 лютого 2010Крым
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Дані з початку року
У Севастополі з початку року заборгованість із зарплати зменшилася на 9,3% (на 743,7 тис. грн.) до 7 млн. 275,7 тис. грн.
За оперативною інформацією управління праці і соціального захисту населення міської адміністрації, заборгованість знижується на підприємствах усіх чотирьох районів Севастополя.
Крім того, не поповнюється список підприємств-боржників.
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