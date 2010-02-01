Тимошенко не закриватиме «ВКонтакті» і «Однокласники»

У БЮТ відкидають можливість закриття в Україні популярних соціальних мереж «ВКонтакті» і «Однокласники».

«Чутки про те, що Юлія ТИМОШЕНКО буде відключати користувачів, розраховані на емоції людей, а не на тверезе мислення», - сказав депутат парламенту з фракції БЮТ Сергій ТЕРЬОХІН, коментуючи інформацію, що з’явилася напередодні другого туру виборів.

За словами ТЕРЬОХІНА, по-перше, у БЮТ не було намірів закрити сайти «ВКонтакті» і «Однокласники» в Україні, а, по-друге, не існує технічних можливостей для цього.

ТЕРЬОХІН зазначив, що чутки з’явилися після того, як він запропонував законопроект «Про збори на розвиток театру, мистецтва і кінематографу».

«Законопроект стосувався захисту авторських прав на фільми, музику та інші твори, які виставляються в Інтернеті», - пояснив свою ініціативу депутат.

«До будь-яких обмежень інформаційних сайтів мій проект відношення не має», - додав він.