Довідка для голосування вдома не потрібна. Але краще хай буде?

Виборці, які не мають змоги самостійно прийти на дільницю, повинні подати до дільничної виборчої комісії заяву про голосування вдома.

Центральна виборча комісія прийняла роз’яснення щодо голосування вдома, передає УНІАН.

Як зазначила член ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, роз’яснення фактично поновлюють норму закону 2004 року без урахування прийнятого пізніше закону про Державний реєстр виборців, яким майже 752 тис. виборців, які не мають можливості самостійно пересуватися, включаються автоматично до переліку тих, хто має голосувати вдома.

Для уникнення непорозумінь щодо голосування вдома член ЦВК Андрій МАГЕРА радить виборцям разом із заявою подавати до дільничної комісії довідку про неможливість самостійно пересуватися.

Також Центрвиборчком прийняв роз’яснення щодо внесення змін до списку виборців у день голосування 7 лютого: скаргу можна подавати не пізніше, ніж за годину до закінчення голосування.