У Криму не виключають безпорядків і кровопролиття на виборах

Не допустити безпорядків з участю громадян Грузії під час другого туру президентських виборів в Україні закликає президія кримського парламенту главу української держави Віктора ЮЩЕНКА, спікера Володимира ЛИТВИНА, генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, голову служби безпеки Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, центрвиборчком, Парламентську Асамблею Ради Європи і грузинський парламент.

«Президія Верховної ради Криму висловлює глибоку занепокоєність у зв`язку з інформацією, що находить із різних регіонів України, про прибуття у країну під виглядом спостерігачів великого числа громадян Грузії, дії яких під час проведення другого туру президентських виборів, що інспіруються нинішньою виконавчою владою України, можуть спровокувати масові безпорядки аж до кровопролиття серед мирного населення, дезорганізувати роботу виборчих дільниць і, зрештою, зірвати голосування. У першу чергу це стосується східних і південних регіонів України», - йдеться у заяві, яка була ухвалена у вівторок.

Автори звернення закликають вжити «вичерпних заходів із запобігання такому розвитку подій, захисту конституційного ладу держави, дотримання законності правопорядку, забезпечення для кожного українського виборця можливості на реалізацію свого права вибору».

«У відповідальний для країни політичний момент необхідно зробити все можливе, щоб повсюдно забезпечити громадський порядок, стабільне функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування, особисту безпеку громадян», - вважають у президії кримського парламенту.