Суд скасував передачу приватнику майна парку-пам`ятки в Криму

Апеляційний суд Криму скасував рішення, що узаконило передачу фізичній особі майна Місхорського парку-пам`ятки загальнодержавного значення: оранжереї й складського приміщення, повідомила прес-служба прокуратури.

«Апеляційна інстанція погодилася з доводами наглядового відомства, що вказувало на низку порушень закону при передачі приватнику оранжереї (296,6 кв. м) у парку, визнала недійсним рішення селищної ради, що перевищила свої повноваження, про оформлення права власності, свідоцтво про нього й договори купівлі-продажу майна. Аналогічного рішення прокуратура добилася й щодо складського приміщення (73,9 кв. м) на території парку, на місці якого любитель мальовничих видів сподівався спорудити пансіонат», - йдеться у прес-релізі.