Москаль потрапив до списку найзлісніших прогульників у Раді

Протягом п’ятої сесії Верховної Ради України жодного разу з невідомих причин не брали участі у поіменних письмових реєстраціях 14 депутатів, заявив заступник голови парламенту Микола ТОМЕНКО, передає УНІАН.

За його словами, ці 14 депутатів мають по 51 пропуску.

Найбільше прогульників у Партії регіонів: Рінат АХМЕТОВ, Борис КОЛЕСНІКОВ, Антон ПРИГОДСЬКИЙ, Андрій КЛЮЄВ, Нуруліслам АРКАЛЛАЄВ, Ігор ГУМЕНЮК, Сергій КИЙ, Леонід КЛІМОВ, Олександр ЛЕЩИНСЬКИЙ, Володимир МАЛЬЦЕВ, Юрій ЧЕРТКОВ.

Засідання ВР не відвідували двоє депутатів від фракції НУ-НС – Давид ЖВАНІЯ і Геннадій МОСКАЛЬ (він, до речі, начальник кримської міліції), один від БЮТ – Костянтин ЖЕВАГО.

За словами віце-спікера, ще гірша ситуація з участю депутатів у засіданнях парламентських комітетів. Жодного разу у засіданнях не брали участі 46 парламентаріїв з різних фракцій, сказав ТОМЕНКО.