Кримські соціалісти за Януковича

Кримські організації Соціалістичної партії України і "Партії дітей війни" підтримають у другому турі виборів президента країни кандидатуру лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, повідомила прес-служба кримської СПУ.

"Оцінюючи суспільно-політичну ситуацію, що склалася в країні, особові якості кандидатів в президенти, актив КРО СПУ і КРО "Партії дітей війни" підтримують на виборах <...> Віктора ЯНУКОВИЧА", - говориться в зверненні до жителів Криму.

Його автори вважають кандидатуру ЯНУКОВИЧА на нинішньому "історичному етапі" України "найоптимальнішою для протистояння відвертої брехні, популістським обіцянкам і непрофесіоналізму у вирішенні економічних проблем".

Лідер Соцпартії України Олександр МОРОЗ днями заявив, що СПУ публічно не підтримуватиме жодного з фаворитів виборів-2010. "У нас не той рейтинг, не той відсоток підтримки, щоб розмахувати їм як прапором, - сказав він. - Проте можу чітко сказати, що ми ніколи, ні за яких умов не підтримаємо кандидата ТИМОШЕНКО, не закликатимемо голосувати за авантюристку від влади".

У другому турі виборів, що відбудеться 7 лютого, братимуть участь Віктор ЯНУКОВИЧ і Юлія ТИМОШЕНКО, які набрали найбільше голосів виборців під час волевиявлення 17 січня.