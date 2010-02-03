Кримська УНП радіє: Бандера - герой, воїни УПА - борці за незалежність

Кримська організація Української народної партії висловлює підтримку указам президента Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння звання Героя України Степану Бандері та про вшанування учасників боротьби за незалежність країни у ХХ столітті, повідомила прес-служба УНП.

«Ми підтримуємо президента в його благородних діях вшанувати пам’ять людей, що відстоювали національну ідею та боролися за незалежність України. Нарешті в нас гідно вшановується пам’ять саме борців за вільну Україну, а не її катів Леніна та його поплічників, прізвища яких, на жаль, досі носять кримські населені пункти та вулиці», - заявив голова управи кримської УНП Микола БОРИСЕНКО.

Він додав, що Українська народна партія виступає за заборону комуністичної ідеології та ліквідацію символів тоталітарного та комуністичного режимів і вимагає прийняти закон, проект якого у листопаді 2009 року внесли у Верховну раду України депутати від УНП Іван ЗАЄЦЬ та Ярослав ДЖОДЖИК.