Кримська УНП радіє: Бандера - герой, воїни УПА - борці за незалежність
Тепер просить заборонити комуністів
Кримська організація Української народної партії висловлює підтримку указам президента Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння звання Героя України Степану Бандері та про вшанування учасників боротьби за незалежність країни у ХХ столітті, повідомила прес-служба УНП.
«Ми підтримуємо президента в його благородних діях вшанувати пам’ять людей, що відстоювали національну ідею та боролися за незалежність України. Нарешті в нас гідно вшановується пам’ять саме борців за вільну Україну, а не її катів Леніна та його поплічників, прізвища яких, на жаль, досі носять кримські населені пункти та вулиці», - заявив голова управи кримської УНП Микола БОРИСЕНКО.
Він додав, що Українська народна партія виступає за заборону комуністичної ідеології та ліквідацію символів тоталітарного та комуністичного режимів і вимагає прийняти закон, проект якого у листопаді 2009 року внесли у Верховну раду України депутати від УНП Іван ЗАЄЦЬ та Ярослав ДЖОДЖИК.