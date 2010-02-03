Севастополь вимагає не допустити втручання екстремістів у вибори

Забезпечити проведення демократичних і прозорих виборів, не допустити втручання у процес виборів екстремістів інших держав і кровопролиття вимагає севастопольська міська рада від президента, Верховної Ради і правоохоронних органів України.

«В процесі підготовки до проведення другого туру президентських виборів ситуація все більше загострюється. Зокрема, у зв`язку з інформацією про прибуття до України, особливо до південних і східних областей, під виглядом спостерігачів грузинських екстремістів, виникає загроза масових заворушень, кровопролиття серед мирного населення, самого існування конституційного порядку України, а також зриву демократичних і прозорих виборів з можливим подальшим силовим варіантом розвитку подій, зокрема із захопленням державних установ і органів місцевого самоврядування», - йдеться у зверненні міськради, передає УНІАН.

Депутати вважають, що «існує реальна загроза реалізації сценарію щодо дестабілізації ситуації в державі за участю зовнішніх і внутрішніх деструктивних сил».

Ця ситуація, за їх твердженням, провокується діями прем`єр-міністра, кандидата на пост президента Юлії ТИМОШЕНКО «шляхом організації прибуття до України громадян Грузії нібито як «боєздатних» спостерігачів».

Міськрада запропонувала управлінням МВС і СБУ Севастополя «вжити всіх заходів з попередження втручання у виборчий процес, недопущення провокацій і дотримання громадського порядку у день виборів».

Представники Партії регіонів і кандидата на пост президента Віктора ЯНУКОВИЧА до і після першого туру заявили, що під виглядом грузинських спостерігачів до України мали приїхати спеціально навчені бойовики з метою зриву виборів на окремих дільницях.

У середу вранці стало відомо, що грузинські спостерігачі не будуть присутні в Україні під час проведення другого туру президентських виборів, позицію президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ оприлюднила прес-спікер глави держави Манана МАНДЖГАЛАДЗЕ. «Через те, що присутність грузинських спостерігачів в Україні спричинила розбіжність думок, на другий тур виборів українського Президента Грузія не відправлятиме спостерігачів. Ми закликаємо громадян Грузії, які перебувають в Україні під егідою різних міжнародних організацій, повернутися на батьківщину», - сказала прес-спікер.