Москалю підшукали тимчасову заміну
19:34, 03 лютого 2010Крым
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Призначив не Луценко
Тимчасове виконання обов’язків начальника міліції Криму покладено на Євгена БІДАШКА, який обіймає посаду першого заступника керівника кримського управління МВС – начальника Управління боротьби з організованою злочинністю.
Наказ підписав перший заступник міністра внутрішніх справ України Михайло КЛЮЄВ, повідомив департамент зв`язків з громадськістю МВС.
Президент Віктор ЮЩЕНКО указом від 1 лютого зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів про призначення Геннадія МОСКАЛЯ заступником міністра внутрішніх справ - начальником кримського управління МВС.
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