Москалю підшукали тимчасову заміну

Тимчасове виконання обов’язків начальника міліції Криму покладено на Євгена БІДАШКА, який обіймає посаду першого заступника керівника кримського управління МВС – начальника Управління боротьби з організованою злочинністю.

Наказ підписав перший заступник міністра внутрішніх справ, генерал-полковник міліції Михайло КЛЮЄВ, повідомив департамент зв`язків з громадськістю МВС України.

Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 1 лютого зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів про призначення Геннадія МОСКАЛЯ заступником міністра внутрішніх справ - начальником кримського управління МВС.