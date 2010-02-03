Москалю підшукали тимчасову заміну
20:48, 03 лютого 2010Крым
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Прощавай чи до побачення?
|Геннадій Москаль
Наказ підписав перший заступник міністра внутрішніх справ, генерал-полковник міліції Михайло КЛЮЄВ, повідомив департамент зв`язків з громадськістю МВС України.
Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 1 лютого зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів про призначення Геннадія МОСКАЛЯ заступником міністра внутрішніх справ - начальником кримського управління МВС.
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