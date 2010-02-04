Штормове попередження в Криму продовжили до суботи

Штормове попередження, оголошене в Криму на початку тижня, продовжене на четвер і п`ятницю, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

4 і 5 лютого на дорогах автономії сніговий накат і ожеледиця. На півострові йтиме сильний сніг.

Утім, проїзд кримськими трасами на даний момент вільний.

У четвер на східному схилі гори Чатир-Даг велика загроза сходження снігової лавини.

У Сімферополі до кінця тижня збережеться ожеледиця.

Через негоду 3 лютого без світла залишилися 76 населених пунктів Криму. Працюють бригади електриків.

Станом на ранок четверга без електропостачання залишаються 13 населених пунктів у восьми регіонах автономії.