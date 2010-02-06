25 людей звільнили зі снігового полону в Криму

15 автомобілів, в яких знаходилися 25 чоловік, витягнули рятувальники зі снігових заметів у Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Шість легкових машин і тягач застрягли неподалік від села Кримське у Сакському районі увечері 5 лютого. 14 чоловік виявилися заблокованими. Автомобілі витягнули за допомогою троса.

Вісім автомобілів, де знаходилися 11 чоловік, через замети не могли самостійно рухатися біля села Ромашкине у Сакському районі сьогодні вночі. Машини звільнили зі снігового полону за допомогою троса.

5 лютого рятувальники також витягнули з кюветів тягач у Джанкойському районі і вантажівку - в Роздольненському. Машини з`їхали з проїжджої частини через складні погодні умови.