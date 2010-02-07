Людям Тимошенко у Джанкої погрожують розправою після виборів

Головам і секретарям дільничних комісій у кримському місті Джанкой, які представляють кандидата в президенти України Юлію ТИМОШЕНКО, погрожують фізичною розправою після виборів, заявляє республіканський штаб кандидата.

«У Джанкої колишній працівник міліції, звільнений з негативних мотивів, розмахуючи посвідченням позаштатного кореспондента невідомої газети, об`їжджає виборчі дільниці й погрожує фізичною розправою після виборів головам і секретарям дільничних виборчих комісій від кандидата ТИМОШЕНКО», - говориться в заяві кримського штабу БЮТ.

За його інформацією, зокрема, людина, ім`я і прізвище якого вказані в документі, погрожував голові дільничної комісії №7.

Джанкой відноситься до третього округу.

Всього в Криму 10 округів, у складі яких - 1237 дільниць.