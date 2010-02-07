Ручки зі зникаючим чорнилом знайшли на двох дільницях Щолкіно

Ручки зі спеціальним чорнилом виявлені на дільницях № 74 і 124 міста Щолкіно у Криму, повідомив УНІАН представник окружної комісії територіального округу № 5, у складі якого знаходяться Керч і Ленінський район.

«Інформацію одержали у телефонному режимі. Ми дали розпорядження скласти акт і негайно зробити заяву до правоохоронних органів», - сказав він.

Керівник окружної комісії виїхав на дільниці.

«Голова виїхав туди машиною. Розбиратиметься», - заявили в окружкомі.

У кримській автономії створено 1237 дільниць, вони входять до складу десяти виборчих округів.