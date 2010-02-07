Ручки зі зникаючим чорнилом знайшли на двох дільницях Щолкіно
13:33, 07 лютого 2010Крым
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Керівник окружкому виїхав розбиратися
Ручки зі спеціальним чорнилом виявлені на дільницях № 74 і 124 міста Щолкіно у Криму, повідомив УНІАН представник окружної комісії територіального округу № 5, у складі якого знаходяться Керч і Ленінський район.
«Інформацію одержали у телефонному режимі. Ми дали розпорядження скласти акт і негайно зробити заяву до правоохоронних органів», - сказав він.
Керівник окружної комісії виїхав на дільниці.
«Голова виїхав туди машиною. Розбиратиметься», - заявили в окружкомі.
У кримській автономії створено 1237 дільниць, вони входять до складу десяти виборчих округів.
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